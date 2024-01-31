Шойгу отчитал руководство "Уралтрансмаша" за невыполнение поручения Путина

Глава Минобороны констатировал, что сроки изготовления некоторой военной техники затянутыМинистерство обороны России сообщает, что Сергей Шойгу прилетел в Екатеринбург, чтобы проинспектировать выполнение гособоронзаказа на Уральском заводе транспортного машиностроения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии