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Шойгу отчитал руководство "Уралтрансмаша" за невыполнение поручения Путина

Шойгу отчитал руководство "Уралтрансмаша" за невыполнение поручения Путина

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