1000 рублей за тетрадь: жительница Челябинска пожаловалась Путину на дороговизну бесплатного образования

Многодетные семьи просят решить проблему с дорогими учебными пособиями. В Челябинске многодетная мать Юлия в ходе обращения на прямую линию с президентом Владимиром Путиным подняла проблему дороговизны рабочих тетрадей для школьников.
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