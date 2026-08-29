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Юрист рассказал о судьбе денег, найденных в машине Усольцевых

Юрист рассказал о судьбе денег, найденных в машине Усольцевых

Найденные в автомобиле пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых деньги могут передать в распоряжение близким родственникам только после признания владельца денег умершим.

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