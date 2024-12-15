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В связи с крушением танкеров в Керченском проливе возбудили два дела

В связи с крушением танкеров в Керченском проливе возбудили два дела

Два уголовных дела возбудили в связи с крушением двух танкеров в Керченском проливе. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления Следственного комитета РФ.

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