Мой подход к созданию домашнего аварийного запаса: от тревоги к спокойствию

Когда привычный ритм жизни нарушается — будь то внезапное отключение света, авария на водопроводе или снежный занос, из-за которого магазины остаются без поставок, — первое, что ощущается особенно остро, это растерянность.
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