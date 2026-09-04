Спорт и диета
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Спорт и диета

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Мой подход к созданию домашнего аварийного запаса: от тревоги к спокойствию

Мой подход к созданию домашнего аварийного запаса: от тревоги к спокойствию

Когда привычный ритм жизни нарушается — будь то внезапное отключение света, авария на водопроводе или снежный занос, из-за которого магазины остаются без поставок, — первое, что ощущается особенно остро, это растерянность.

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