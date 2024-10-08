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Царьград

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В Иркутской области произошло ДТП с трупом умершего медведя

В Иркутской области произошло ДТП с трупом умершего медведя

Массовое ДТП произошло на 138 километре трассы Братск-Усть-Илимск утром 7 октября.МВД Иркутской области сообщило, что 50-летний водитель Lifan ехал со стороны Братска и наехал на медведя на проезжей части.

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