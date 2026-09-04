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Нефтяники, с праздником! Душевные поздравления с праздником в стихах и прозе

Нефтяники, с праздником! Душевные поздравления с праздником в стихах и прозе

Для сотен тысяч россиян День нефтяника – это профессиональный праздник. Время поздравлять геологов, буровиков, разработчиков, технологов и всех спецов, работающих с нефтью и газом! Российские нефтяники отмечают свой профессиональный праздник в первое воскресенье сентября.

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