Нефтяники, с праздником! Душевные поздравления с праздником в стихах и прозе

Для сотен тысяч россиян День нефтяника – это профессиональный праздник. Время поздравлять геологов, буровиков, разработчиков, технологов и всех спецов, работающих с нефтью и газом! Российские нефтяники отмечают свой профессиональный праздник в первое воскресенье сентября.
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