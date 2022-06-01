Виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел День захисту дітей в умовах війни ЮНІСЕФ: в Україні щонайменше 262 дитини загинуло та 415 дітей поранено, а понад 5,2 мільйона – потребують гуманітарної допомоги Виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел у заяві на честь Міжнародного дня захисту дітей наголосила, що замість того, щоб відзначати цей день, Україна наближається до […] Сообщение День захисту дітей за умов війни появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.