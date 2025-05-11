Ночью на Украине официально окончилось "праздничное перемирие".Боевые действия официально возобновились, хотя по факту они и не прекращались, так как противник не соблюдал "праздничное перемирие", а у ВС РФ было указание отвечать на нарушения "праздничного перемирия", поэтому боевые действия и шли своим чередом во время "перемирия".
Перемирие на Украине окончилось
Комментарии
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Людмила Боченкова
так держать ! только вперёд! Россия сила!
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13 час.
Надежда Петракова
Только вперёд и ни шагу назад! За наших ребят, за погибших героев, пусть эти нелюди жизнью заплатят!!!
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12 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
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6 час.
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