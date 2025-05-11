Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 334 подписчика

Перемирие на Украине окончилось

Перемирие на Украине окончилось

Ночью на Украине официально окончилось "праздничное перемирие".Боевые действия официально возобновились, хотя по факту они и не прекращались, так как противник не соблюдал "праздничное перемирие", а у ВС РФ было указание отвечать на нарушения "праздничного перемирия", поэтому боевые действия и шли своим чередом во время "перемирия".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛБ
Людмила Боченкова
так держать ! только вперёд! Россия сила!
Ответить
13 час.
Надежда Петракова
Только вперёд и ни шагу назад! За наших ребят, за погибших героев, пусть эти нелюди жизнью заплатят!!!
Ответить
12 час.
карюкалов вячеслав
Априори.
Ответить
6 час.
наверх