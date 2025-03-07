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Вячеслав Франк и депутаты БГД договорились найти деньги на благоустройство дворов

Вячеслав Франк и депутаты БГД договорились найти деньги на благоустройство дворов

В 2025 году планируется благоустроить 15 дворов, до этого ежегодно в порядок приводили более 30 придомовых территорий Рассмотреть возможность дополнительного финансирования на благоустройство дворовых территорий поручит глава Барнаула Вячеслав Франк профильным комитетам администрации.

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