Вячеслав Франк и депутаты БГД договорились найти деньги на благоустройство дворов

В 2025 году планируется благоустроить 15 дворов, до этого ежегодно в порядок приводили более 30 придомовых территорий Рассмотреть возможность дополнительного финансирования на благоустройство дворовых территорий поручит глава Барнаула Вячеслав Франк профильным комитетам администрации.
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