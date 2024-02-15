Российский оружейный мастер Август Иенч

Август Богданович Иенч (? – 1914), ружейный мастер, гравёр-художник, германский подданный, одесский купец 2-й гильдии и основатель одноимённой фирмы, прожил долгую биологическую и не менее продолжительную творческую жизнь.
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