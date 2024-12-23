"Я бы не относился легкомысленно ко всем этим фейерверкам и подожженным банкоматам в Москве и Санкт-Петербурге"

Александр Бабин Ну блин и завернули что бы СССР облить грязью. Лавров тоже родился и вырос в СССР и что.

vР viach Россия Статья ПО СУТИ верная! Я, рождённый в первой половине 20 века, перед пятидесятыми, увидел себя, свою жизнь, свои мысли... Всё так!