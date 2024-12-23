Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Я бы не относился легкомысленно ко всем этим фейерверкам и подожженным банкоматам в Москве и Санкт-Петербурге"

"Я бы не относился легкомысленно ко всем этим фейерверкам и подожженным банкоматам в Москве и Санкт-Петербурге"

Пожилые люди в столичном регионе поджигают банкоматы и взрывают пиротехнику В Москве и Московской области за минувшие сутки более десяти раз устраивали взрывы пиротехники в общественных местах и поджигали банкоматы по заданию мошенников.

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Комментарии
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Александр Бабин
Ну блин и завернули что бы СССР облить грязью. Лавров тоже родился и вырос в СССР и что.
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12 час.
viach Россия
Статья  ПО  СУТИ  верная! Я, рождённый в первой половине 20 века, перед пятидесятыми, увидел себя, свою жизнь, свои мысли... Всё так!
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11 час.
Лариса Голубицкая
Сейчас прочла статью один в один с этой,только эта сокращена.И называлась она &#39;&#39;Сталинскую систему скинул не Хрущев,а смели фронтовики&#39;&#39;. аФтыр,ты перписал что ль её?
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4 час.

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