Замруководителя Роскачества рассказал, как российские производители соблюдают стандарты «халяль»

Малайзия и Индонезия готовы принимать российские сертификаты «халяль». Насколько исламские страны заинтересованы в поставке российский продуктов – об этом на полях международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КаzanForum» ведущей России 24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии