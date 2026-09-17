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Пятый канал

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Собянин: столичный портал поставщиков открыл бизнесу из регионов новые горизонты

Собянин: столичный портал поставщиков открыл бизнесу из регионов новые горизонты

Московский портал поставщиков стал точкой входа в госзаказ для бизнеса со всей страны. О том, как технологии столицы расширяют возможности региональных предпринимателей, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в личном блоге.

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