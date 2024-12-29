Владимир Алтайцев

ЦИПСО здесь при чём? Именно азеры разжигают ненависть к России в своих поганых СМИ. "На многих домах надписи: "Русские - оккупанты!", "Русские - свиньи!". Моя мама приехала по распределению из Курска в глухое горное азербайджанское село учить ребятишек русскому языку. Пришла неделю назад в школу, а в коридоре надпись: "Русские учителя, идите в уборщицы!". Я говорю: "Вы что, ребята?". А они в меня плюют... Я их азбуке учила. Куда? Как? Ведь моя родина - Баку. Я убежала с дочкой с одной сумкой, за три минуты. Жуткая обида!"