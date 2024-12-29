Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Свежие комментарии

  • Балу -
    А за убийство полутора сотен россиян в Крокусе азерботы не хотят извиниться?... Это ж, вроде как, собственность их зе...Трагедия с самолетом
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Мы здесь все такие)))102 года назад бы...
  • юра федулов
    Рожденный и выросший в СССР до сих пор считаю себя гражданином этого великого, могучего народного государства - Союза...102 года назад бы...

Трагедия с самолетом

Трагедия с самолетом

«Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно» - Расим Мусабеков В парламенте Азербайджана потребовали извинений от России из-за крушения самолета Баку − Грозный.

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Комментарии
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С
Соня
Из Баку вещаешь? Читай СМИ, Жук!
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13 час.
Владимир Алтайцев
ЦИПСО  здесь при  чём?  Именно азеры  разжигают ненависть  к России в  своих поганых СМИ. &quot;На многих домах надписи: &quot;Русские - оккупанты!&quot;, &quot;Русские - свиньи!&quot;. Моя мама приехала по распределению из Курска в глухое горное азербайджанское село учить ребятишек русскому языку.  Пришла неделю назад в школу, а в коридоре надпись: &quot;Русские учителя, идите в уборщицы!&quot;. Я говорю: &quot;Вы что, ребята?&quot;. А они в меня плюют... Я их азбуке учила. Куда? Как? Ведь моя родина - Баку. Я убежала с дочкой с одной сумкой, за три минуты. Жуткая обида!&quot;
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11 час.
Балу -
А за убийство полутора сотен россиян в Крокусе азерботы не хотят извиниться?... Это ж, вроде как, собственность их земляка была... А он не смог обеспечить безопасность людей... Мрази бараноголовые!...
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3 час.

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