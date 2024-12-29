«Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно» - Расим Мусабеков В парламенте Азербайджана потребовали извинений от России из-за крушения самолета Баку − Грозный.
Трагедия с самолетом
Комментарии
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С
Соня
Из Баку вещаешь? Читай СМИ, Жук!
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13 час.
Владимир Алтайцев
ЦИПСО здесь при чём? Именно азеры разжигают ненависть к России в своих поганых СМИ. "На многих домах надписи: "Русские - оккупанты!", "Русские - свиньи!". Моя мама приехала по распределению из Курска в глухое горное азербайджанское село учить ребятишек русскому языку. Пришла неделю назад в школу, а в коридоре надпись: "Русские учителя, идите в уборщицы!". Я говорю: "Вы что, ребята?". А они в меня плюют... Я их азбуке учила. Куда? Как? Ведь моя родина - Баку. Я убежала с дочкой с одной сумкой, за три минуты. Жуткая обида!"
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11 час.
Балу -
А за убийство полутора сотен россиян в Крокусе азерботы не хотят извиниться?... Это ж, вроде как, собственность их земляка была... А он не смог обеспечить безопасность людей... Мрази бараноголовые!...
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3 час.
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