Renault более не может рассчитывать на помощь Volkswagen в создании электромобиля за 20 000 евроКомпактные автомобили в Европе более востребованы в силу специфики застройки исторической части местных городов, но их выпуск требовал объединения усилий нескольких автопроизводителей ещё до того, как начали набирать популярность электромобили.