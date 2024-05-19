Renault более не может рассчитывать на помощь Volkswagen в создании электромобиля за 20 000 евроКомпактные автомобили в Европе более востребованы в силу специфики застройки исторической части местных городов, но их выпуск требовал объединения усилий нескольких автопроизводителей ещё до того, как начали набирать популярность электромобили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)