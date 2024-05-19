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Renault более не может рассчитывать на помощь Volkswagen в создании электромобиля за...

Renault более не может рассчитывать на помощь Volkswagen в создании электромобиля за...

Renault более не может рассчитывать на помощь Volkswagen в создании электромобиля за 20 000 евроКомпактные автомобили в Европе более востребованы в силу специфики застройки исторической части местных городов, но их выпуск требовал объединения усилий нескольких автопроизводителей ещё до того, как начали набирать популярность электромобили.

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