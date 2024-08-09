Детство глазами юных художников

В Музейном центре Уралтрансмаша (входит в СоюзМаш России) при поддержке профсоюзной организации предприятия и Свердловского РО СоюзМаш России состоялось награждение призеров конкурса детских рисунков «Детство, а ты какое?».
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