Перехватчики группировки "Запад" тараном сбили дроны ВСУ под Красным Лиманом

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-перехватчиков 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе круглосуточного боевого дежурства обнаружили и уничтожили тараном беспилотники коптерного и самолетного типа, а также барражирующие боеприпасы ВСУ на краснолиманском направлении.
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