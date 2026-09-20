Перехватчики группировки "Запад" тараном сбили дроны ВСУ под Красным Лиманом

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Операторы FPV-перехватчиков 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе круглосуточного боевого дежурства обнаружили и уничтожили тараном беспилотники коптерного и самолетного типа, а также барражирующие боеприпасы ВСУ на краснолиманском направлении.