Конгресс США может провести голосование по помощи Украине и Израилю в начале декабря

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер планирует провести голосование по просьбе президента Джо Байдена о выделении миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю уже 4 декабря, пишет американское издание Politico.
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