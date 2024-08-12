Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт» до 19% годовых. «Выгодный старт» предлагается новым клиентам БСПБ, по вкладу предусмотрена самая высокая ставка во всей депозитной линейке банка, открывается он на самый популярный срок – три месяца.
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