В горах Ингушетии нашли нетронутые средневековые склепы 

В горах Ингушетии специалисты единственной в регионе школы каменщиков-реставраторов «Наследие» под руководством генерального директора Рамзана Султыгова обнаружили два ранее неизвестных полуподземных склепа.
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