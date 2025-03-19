Опрос: использование публичных зарядных станций

Более половины российских владельцев электромобилей заряжают их в торговых центрах. Специалисты агентства АВТОСТАТ решили узнать, пользуются ли российские владельцы электромобилей публичными точками зарядки и какие места для этого они предпочитают.
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