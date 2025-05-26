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Новости Омска

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В Омске сегодня утром были задержаны вылеты всех московских рейсов - ночью

В Омске сегодня утром были задержаны вылеты всех московских рейсов - ночью столичные аэропорты вновь временно прекращали отправку и прием самолетов из-за атаки беспилотников.

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