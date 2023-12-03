Архангельский «Водник» одержал победу над клубом «Саяны» со счётом 9:2

Девятая для «жёлто-зелёных» игра в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом вновь прошла на выезде — в городе АбаканДевятая для «жёлто-зелёных» игра в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом вновь прошла на выезде — в городе АбаканВ отличие от предыдущего матча против новосибирского «Сибсельмаша», сегодня «Водник» показал практически безупречную игру — особенно в первом тайме.