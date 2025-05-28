Politico: Путин почти сжег «золотой мост» Трампа

ЮВ

Юрий Воробьев

Для самоуверенных и глупых политиков: это Трамп упускает возможность слинять из этого конфликта, воспользовавшись "золотым мостом", как вы его назвали. Именно Путин дал возможность Трампу присвоить идею мирных приговоров, так как понимает, что не важно кто её провозгласит своей, а главное результат - МИР, Путин не стремится быть Нобелевским лауреатом -он просто настоящий президент России!!!