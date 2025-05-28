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Политика как она есть

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Politico: Путин почти сжег «золотой мост» Трампа

Politico: Путин почти сжег «золотой мост» Трампа

Российский президент Владимир Путин якобы близок к тому, чтобы сжечь «золотой мост» в отношениях России и Соединенных Штатов, возведенный главой Белого дома Дональдом Трампом.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Воробьев
Для самоуверенных и глупых политиков: это Трамп упускает возможность слинять из этого конфликта, воспользовавшись &quot;золотым мостом&quot;, как вы его назвали. Именно Путин дал возможность Трампу присвоить идею мирных приговоров, так как понимает, что не важно кто её провозгласит своей, а главное результат - МИР, Путин не стремится быть Нобелевским лауреатом -он просто настоящий президент России!!!
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