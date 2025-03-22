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Город надо было отбить: как 80 лет назад освободили венгерский Секешфехервар

Советские солдаты 80 лет назад освободили венгерский город Секешфехервар. Это был крупный железнодорожный узел, который был необходим, поскольку здесь шло снабжение по железной дороге, рассказал "Известиям" исследователь воинских захоронений Андрей Оголюк.

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