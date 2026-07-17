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От Банка России перестали ждать снижения ставки

От Банка России перестали ждать снижения ставки

На фоне текущей ситуации с инфляцией и топливом большинство аналитиков склоняются к тому, что Банк России по итогам заседания совета директоров 24 июля сохранит ключевую ставку на уровне 14,25 процента, прервав таким образом цикл снижения денежно-кредитной политики (ДКП).

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