Бойцы ЧВК «Вагнер» вспоминают Пригожина: «Общался с нами по-семейному»

В субботу, 1 июня, основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину исполнилось бы 63 года. Авиакатастрофа, в которой, как официально объявлено, он погиб вместе с командирами ЧВК «Вагнер», в августе 2023 года потрясла всю страну.