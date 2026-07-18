Москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах в Госдуму через mos.ru

Дистанционное голосование продлится с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентябряСовершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией в столице смогут проголосовать за депутатов Государственной Думы онлайн на mos.
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