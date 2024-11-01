В Архангельске водитель совершил наезд на женщину

ДТП произошло накануне в дома № 15 по улице Дежнёвцев.Сообщается, что мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, совершил наезд на женщину 1950 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.