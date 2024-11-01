В Архангельске водитель совершил наезд на женщину

ДТП произошло накануне в дома № 15 по улице Дежнёвцев.Сообщается, что мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, совершил наезд на женщину 1950 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии