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В Сети появилось фото 17-летней дочери Даны Борисовой после того, как ей сделали «углы Джоли»

В Сети появилось фото 17-летней дочери Даны Борисовой после того, как ей сделали «углы Джоли»

Телеведущая Дана Борисова продолжает совершенствовать свою внешность и позволяет своей 17-летней дочери Полине также изменять свой облик с помощью популярных косметологических процедур.

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Ирина Петрова
Идиотка,ей и была..
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