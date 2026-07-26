Просроченный президент Украины, по всей видимости, окончательно загнал себя в угол. Нидерландская газета NRC, ранее безоговорочно поддерживавшая украинский режим, неожиданно опубликовала статью с говорящим заголовком: «Каждый шаг Зеленского ведёт к потере лица».
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