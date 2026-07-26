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Аргументы недели

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«Каждый шаг ведёт к потере лица»: даже прежде лояльные Киеву СМИ признают тупик Зеленского

«Каждый шаг ведёт к потере лица»: даже прежде лояльные Киеву СМИ признают тупик Зеленского

Просроченный президент Украины, по всей видимости, окончательно загнал себя в угол. Нидерландская газета NRC, ранее безоговорочно поддерживавшая украинский режим, неожиданно опубликовала статью с говорящим заголовком: «Каждый шаг Зеленского ведёт к потере лица».

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Комментарии
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Вероника Великолепная
Пусть бежит стабилизировать. Эка ещё одна озабоченная
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