В Британии допустили территориальные уступки от Украины ради переговоров

Любые переговоры между Россией и Украиной будут содержать положения, которые не понравятся одной из сторон, заявил член британского парламента, лидер движения «Реформы в Великобритании» Найджел Фарадж 8 ноября в интервью телеканалу Sky News.
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