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Газета.ру

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Трамп посоветовал Украине найти нового президента вместо Зеленского

Трамп посоветовал Украине найти нового президента вместо Зеленского

 © Nathan Howard/Reuters Президент США Дональд Трамп рекомендовал жителям Украины обзавестись новым лидером, поскольку Владимир Зеленский «не умеет заключать сделки» и не может договориться с Россией.

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