Трамп посоветовал Украине найти нового президента вместо Зеленского

© Nathan Howard/Reuters Президент США Дональд Трамп рекомендовал жителям Украины обзавестись новым лидером, поскольку Владимир Зеленский «не умеет заключать сделки» и не может договориться с Россией.
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Бла,бла,бла. Захотели бы приказали и грохнули и Зелю и его приближенцев.