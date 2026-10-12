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Zero Hedge

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US Bankruptcy Filings Rise By 11% In First 9 Months Of 2026

US Bankruptcy Filings Rise By 11% In First 9 Months Of 2026

US Bankruptcy Filings Rise By 11% In First 9 Months Of 2026 Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, A total of 469,719 bankruptcy filings, both individual and commercial, have been filed in the first nine months of 2026.

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