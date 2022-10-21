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Расселл Уэстбрук смазал все 11 бросков с игры и набрал 2 очка в матче с «Клипперс»

Расселл Уэстбрук смазал все 11 бросков с игры и набрал 2 очка в матче с «Клипперс»

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук ни разу не попал по кольцу с игры за 27 минут матча против «Клипперс» (97:103).

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