Патриот, спортсмен и требовательный лидер — новый формат главы региона воюющей страны (ВИДЕО)

Осенью 2023 г. Вологодскую область указом В. Путина возглавил Георгий Филимонов. В своем послании к депутатам региона весной 2024 он сформулировал принципы, на которых будет основываться его работа, — патриотизм и традиционные ценности, над которыми ещё недавно втихаря посмеивались некоторые политики.