Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 458 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Все интервенты будут уничтожены...,если надо то будем мочить и в сортирах!Подполковник арми...
  • Вовладар Даров
    Согласие России уже ни кто не спрашивает?)) Когда Россия выполнит запланированные задачи, тогда и переговоры! Только ...В Турции рассказа...
  • Сергей Андросов
    А этих дебилов кто то упрашивает на переговоры?В Турции рассказа...

Патриот, спортсмен и требовательный лидер — новый формат главы региона воюющей страны (ВИДЕО)

Патриот, спортсмен и требовательный лидер — новый формат главы региона воюющей страны (ВИДЕО)

Осенью 2023 г. Вологодскую область указом В. Путина возглавил Георгий Филимонов. В своем послании к депутатам региона весной 2024 он сформулировал принципы, на которых будет основываться его работа, — патриотизм и традиционные ценности, над которыми ещё недавно втихаря посмеивались некоторые политики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх