В советское время Лайма Вайкуле была одной из самых любимых исполнительниц в СССР. Зрители смогли в полной мере оценить и необычный внешний вид певицы, и ее оригинальную манеру исполнения, и легкий прибалтийский акцент.
Допикадиллилась. «Кормилицу всея СССР» выгнали с позором: Вайкуле на Западе настигла карма
Комментарии
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ШКИПЕР
Кто такая "кормилица СССР " ? Обыкновенная кабацкая певичка , которую Паулс и Резник вытащили из грязи в князе, назло Пугачихе, которая с ними тогда разругалась в конец.
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12 час.
Алекс Сэм
Кому и когда была интересна эта вобла сушёная?
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9 час.
ВИ
Виктория Иванова
Да не"последствия каких-то тяжелых лекарственных препаратов", а просто, обыкновенная бабская глупость, когда мелет языком, прежде, чем подумать. Презренная, неумная бабёнка. 😏
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3 час.
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