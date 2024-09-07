Минобороны Индии: мы успешно осуществили испытания баллистической ракеты Agni-4 Как сообщает министерство обороны Индии, страна провела успешные испытания баллистической ракеты средней дальности Agni-4.
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Минобороны Индии: мы успешно осуществили испытания баллистической ракеты Agni-4 Как сообщает министерство обороны Индии, страна провела успешные испытания баллистической ракеты средней дальности Agni-4.
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