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В украинской столице обнаружили тело пропавшего главы "Белорусского дома на Украине" Шишова в парке

В украинской столице обнаружили тело пропавшего главы "Белорусского дома на Украине" Шишова в парке

В парке Киева обнаружили труп главы “Белорусского дома на Украине” Виталия Шишова. Данная информация поступила сегодня, 3 августа, от пресс-службы столичного управления Национальной полиции Украины.

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