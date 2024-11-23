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Deep State: ВС РФ прорвались к окраинам Великой Новоселки, там наступили «тяжелые времена»

Deep State: ВС РФ прорвались к окраинам Великой Новоселки, там наступили «тяжелые времена»

На карте российской спецоперации для ВСУ образовалась еще одна «горячая точка». Речь о Южно-Донецком направлении, где, по информации близкого к ГУР МО Украины ресурса Deep State, ВС РФ вышли к окраинам населенного пункта Великая Новоселка.

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