Deep State: ВС РФ прорвались к окраинам Великой Новоселки, там наступили «тяжелые времена»

На карте российской спецоперации для ВСУ образовалась еще одна «горячая точка». Речь о Южно-Донецком направлении, где, по информации близкого к ГУР МО Украины ресурса Deep State, ВС РФ вышли к окраинам населенного пункта Великая Новоселка.