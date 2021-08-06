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Юные жители Адыгеи могут принять участие во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Светофорова наука»

Юные жители Адыгеи могут принять участие во Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества «Светофорова наука»

Благотворительныйфонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной приглашает к участию в IV Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества по правилам дорожного движения «Светофорова наука», сообщили в оргкомитете конкурса.

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