Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

В МЭШ внедрят умные сервисы с ИИ 9 апреля, во вторник, мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о планах по развитию «Московской электронной школы», сервисами и услугами которой сегодня активно пользуются свыше 3 млн горожан.