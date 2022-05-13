Заместитель премьер-министра Беларуси: «Ограничение белорусских и российских спортсменов выходит за рамки всех международно-правовых и этических норм»

Заместитель премьер-министра Беларуси высказался об отстранении спортсменов от турниров. «Мы активно развиваем сотрудничество по направлениям социально-гуманитарного блока.

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