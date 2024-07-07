Лукашенко призвал россиян и украинцев возродить заброшенные деревни в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Могилёвской области призвал украинцев и россиян покупать небольшие участки земли в неперспективных белорусских деревнях.
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