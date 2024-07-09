В Красноярске полицейские и общественники организовали праздничную акцию в честь Дня семьи, любви и верности

В Красноярске в сквере им. В.И. Сурикова под звуки известных мелодий, которые исполнил саксофонист Владислав Тугов, артист оркестра Культурного центра краевого главка, сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с членом Общественного совета при краевом главке Юрием Тяжельниковым поздравили горожан с Днем семьи, любви и верности.