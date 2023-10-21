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Более 700 тысячам жителей новых российских регионов обновили водительские удостоверения

Более 700 тысячам жителей новых российских регионов обновили водительские удостоверения

На данный момент более миллиона человек, проживающих в новых регионах России, обратились в ГИБДД. Из этого числа порядка 720 тысяч уже получили российские водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки.

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