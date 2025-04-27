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Во Львове украинский нацизм выворачивает из земли останки советских воинов

Во Львове украинский нацизм выворачивает из земли останки советских воинов

Марина ЖДАНОВИЧ Во Львове очередной акт вандализма, намеренно приуроченный к 80-летию Великой Победы СССР над гитлеровской Германией – городские власти приступили к демонтажу мемориального комплекса «Холм Славы».

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Комментарии
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Татьяна Царева
искандером. а те кто там лежат поймут. подонков уничтожать
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19 час.
ОЛЕГЫЧ
......и это будет их последний бой.....(для тех кто там лежат)
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19 час.
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