«ФосАгро» и РУДН заключили соглашение о сотрудничестве

Ведущий агрохимический холдинг страны и Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы договорились совместно реализовывать научно-образовательные проекты в области устойчивого сельского хозяйства и экологии для студентов стран БРИКС.
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