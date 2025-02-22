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Путин присвоил 155-й бригаде морпехов ТОФ почетное наименование

Путин присвоил 155-й бригаде морпехов ТОФ почетное наименование

Президент России Владимир Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетное наименование «Курская», соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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