Путин присвоил 155-й бригаде морпехов ТОФ почетное наименование

Президент России Владимир Путин присвоил 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетное наименование «Курская», соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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